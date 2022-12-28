«نيويورك تايمز»: واشنطن منعت حيازة إيران مكونات تصنيع مُسيّرات تباع لروسيا

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كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن واشنطن تبذل جهودًا لحد قدرة إيران على تسليم الطائرات المُسيّرة إلى روسيا.

وأوضحت نقلًا على مصادر مطلعة، أن الإدارة الأمريكية تحركت لمنع حيازة إيران مكونات غربية لتصنيع مسيرات تباع لروسيا.

روسيا تبحث تزويدها بالطائرات المسيرة

يأتي هذا بعد أسابيع من زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، العاصمة الإيرانية طهران، لبحث صفقة تبادل أسلحة بين البلدين، ومن المفترض أن تتسلم موسكو عددًا من المسيرات والصواريخ الإيرانية.

صفقة المسيرات بين موسكو وطهران تعثرت

وذكرت وسائل إعلام غربية، أنه على إثر عودة باتروشيف، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالاً بنظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، في مؤشر إلى أن زيارة باتروشيف لم تحقق، حسبما يبدو، أهدافها، في وقت تتصاعد الضغوط على إيران، بين الاحتجاجات والعقوبات الدولية.

اتصال بوتين تمحور حول هذا الأمر

وأشارت إلى أن اتصال بوتين تمحور حول ضرورة أن تسرّع طهران تسليم موسكو صواريخ وطائرات وزوارق مسيّرة في ضوء الأوضاع الميدانية التي تشهدها المعركة في أوكرانيا بعد الانسحاب الروسي من مدينة خيرسون الجنوبية، في ثاني أكبر تراجع للقوات الروسية منذ بدء الحرب في فبراير الماضي.

روسيا أطلقت 33 صاروخًا على مدينة خيرسون

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية أطلقت 33 صاروخًا على أهداف مدنية في مدينة خيرسون، خلال 24 ساعة.

تضرر 702 من مشاريع البنية التحتية

وبينت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن أكثر من 700 من مرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا تعرضت للضرر منذ بداية العام، مؤكدة وجود أكثر من 35 ألف قطعة تقنية تالفة بسبب الهجمات الروسية، ومنذ بداية العملية العسكرية تضرر 702 من مشاريع البنية التحتية الحيوية.

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