«تقويم التعليم» تعقد ورشة إعداد معايير ومواصفات منشآت التعليم العام الأهلي والعالمي

تواصل – واس:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز» اليوم، أنها عقدت ورشة عمل بعنوان «معايير ومواصفات منشآت التعليم الأهلي والعالمي»، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

النهوض بمنظومة قطاع التعليم العام الأهلي

وأكدت على أهمية الورشة في إعداد المعايير والمواصفات اللازمة لمنشآت التعليم العام الأهلي للنهوض بمنظومة قطاع التعليم العام الأهلي وتجويده وتعزيز النمو فيه بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعات برنامج تنمية القدرات البشرية، مبينة أن هدفت الورشة التي شارك فيها ممثلو بعض الجهات الحكومية، هي:

1 – إعداد قائمة محددة بالمعايير والمواصفات التي يجب على منشآت التعليم الأهلي والعالمي الالتزام بها ونشر تلك القائمة للعموم؛ للتوعية.

2 – رفع مستوى امتثال المنشآت التعليمية، ووضع إجراءات وضوابط مُحدَدة لتنفيذ زيارات التفتيش والتقييم من مختلف الجهات.

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وأشارت إلى أن مركز تميز، يُعدُ أحد المراكز الوطنية التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وأنه يسعى إلى:

1 – تحسين أساليب التقويم.

2 – متابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم.

3 – تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار.

4 – الإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.