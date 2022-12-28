اقتداء بسنة النبي ﷺ.. مواطن خليجي يُزوّج ابنته بمهر «درهم واحد»

تواصل – فريق التحرير:

لم يتردد مواطن إماراتي في تزويج ابنته مقابل مهر يبلغ درهمًا واحدًا فقط، وذلك اتباعًا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

اقرأ أيضًا:

ما حكم مطالبة الزوج بإعادة المهر في حالة الطلاق؟.. الشيخ «المطلق» يجيب (فيديو)

رفض طلب المأذون زيادة مبلغ المهر

وعلى الرغم من محاولة المأذون الشرعي إقناع والد العروس، ياسر مرهون سالم المعمري أن يزيد مبلغ مهر زواج ابنته، لكنه أصر على ما طلبه من مهر، وسط الحضور والضيوف، مؤكدًا للجميع أن قيمة الفتاة بقيمة الخاطب نفسه من حيث المكانة والأخلاق، لا من حيث ما يملك من أموال وما يقدمه من مهر.

وقال والد الفتاة: «لم أقلل من قيمة ابنتي الشابة بأن يكون عقد قرانها بمهر تبلغ قيمته درهمًا واحدًا فقط، ومؤخر صداق بقيمة درهمين. فالمهر ومؤخر الصداق القليل لا يقلل من مكانة المرأة لدى أسرتها، لأن قيمة الفتاة لا تقدر بالمهر»، وفقًا لصحيفة “البيان”.

اقرأ أيضًا:

إلزام 2945 زوجاً وزوجة بتنفيذ أحكام الزيارة والحضانة والصداق

تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشباب

وأضاف المعمري: «نحرص على الالتزام بتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتخفيف أعباء وتكاليف الزواج. ويجب على الجميع أن يتصدى لظاهرة التبذير في حفلات الزواج، والتي أصبحت عادة سلبية يعانيها المقبلون على الزواج كثيرًا، ما يسبب خلافات مبكرة بين الزوجين، ونحتاج إلى أسر صالحة تكون نواة في بناء المجتمع، وهذا لن يكون إلا من خلال حمل الكثير من الأعباء المالية عن الشاب، حتى يستطيع بدء مرحلة جديدة من حياته بلا منغصات».

وأشاد الضيوف بموقف والد العروس بتحديد مهر ابنته، مؤكدين أن ذلك من شأنه أن يسهم في تقليل أعباء الزواج، ولايعتبر مطلقًا تقليلاً من قيمة الفتاة، بل إن ما فعله يُعدّ مثالاً يُقتدى به في التيسير.