الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
منهم «مايكروسوفت» و«سيمنس».. انضمام 10 شركات محلية وعالمية للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة
وزير الطاقة يشكر القيادة.. نظام إمدادات الطاقة يكمل بناء المنظومة التشريعية في القطاع
«الصحة»: تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة واحدة
مع موجة البرد.. «المسند» يكشف أهم أسباب تساقط الثلوج في الشتاء
عاجل.. إحباط تهريب 29 طنًا من القات المخدر و1.8 طن من الحشيش (فيديو)
عاجل.. «النيابة»: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال وتغريمه أكثر من مليونين لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

منهم «مايكروسوفت» و«سيمنس».. انضمام 10 شركات محلية وعالمية للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة

منهم «مايكروسوفت» و«سيمنس».. انضمام 10 شركات محلية وعالمية للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة

منهم «مايكروسوفت» و«سيمنس».. انضمام 10 شركات محلية وعالمية للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة
٠٢:٣٢:٢٧ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن انضمام 10 شركات عالمية ومحلية للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة (EmergingTechnologies SandBox)، وذلك بهدف توفير بيئة مرنة ومحفزة لمقدمي الخدمات والحلول والمنتجات المبنية على التقنيات الناشئة في المملكة، تسهم في جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الاستثمارات المحلية عبر ابتكار حلول وخدمات في بيئة تجريبية ذات تنظيمات مرنة.

أسماء الشركات العشرة

وأوضحت الهيئة أن الشركات المنضمة للبيئة التجريبية تشمل كلاً من “مايكروسوفت (Microsoft)، سيمنس (SIEMENS)، أو كيو تكنولوجي (OQ)، تاتا (TATA)، ماستر وركس (Master works)،ديما إينيرجي (DEMA ENERGY)، تكنولوجي (TECHNOLOGY)،برايتر (Brighter)، فيوتشر لوك (Future Look)، إتمام (ITMAM)، ملتزم (Moltazim)” التي تختص بالعديد من التقنيات الناشئة ومن أبرزها إنترنت الأشياء، وسلسلة الكتل (Blockchain)، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات التنظيمية، والواقع الممتد والافتراضي والمعزز..

كما تخدم هذه التقنيات قطاعات مختلفة ومتنوعة، كقطاع الاتصالات، والصناعة، والصحة، والطاقة، حيث تتيح الهيئة عبر مبادراتها مساحة آمنة تسهم في نضج الابتكارات القائمة على التقنيات الناشئة، وتعمل على تعظيم الاستفادة منها للقطاعات الأخرى.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. «هيئة الاتصالات» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول نظام أسماء النطاقات

يذكر أنَّ الهيئة ستعمل من خلال البيئة التنظيمية التجريبية (ET Sandbox) على تحقيق المرونة وزيادة النضج التنظيمي والتعاون بين الجهات الحكومية، وتقليل وقت الوصول إلى السوق، وتعزيز تبادل المعرفة، كما ستمكن مقدمي خدمات التقنيات الناشئة من تقديم نماذج عمل وحلول وخدمات مبتكرة تسهم في تسريع التحول الرقمي لدى جميع القطاعات، إضافةً إلى جذب الاستثمارات الدولية وتعظيم الاستفادة من هذه التقنيات، كما ستتيح الهيئة المجال لانضمام المزيد من الشركات للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة وفق مراحل مخطط لها مستقبلاً.

الكلمات الدلالية:
إنترنت الأشياء الاستثمارات التقنيات الناشئة الذكاء الاصطناعي برايتر تاتا تكنولوجي سيمنس مايكروسوفت هيئة الاتصالات

مواد ذات صلة

المزيد
بعد نزوله من قطار المشاعر.. مسارات خاصة تصل بالحاج تلقائيا إلى جسر الجمرات(فيديو)

بعد نزوله من قطار المشاعر.. مسارات خاصة تصل بالحاج تلقائيا إلى جسر الجمرات(فيديو)

٠٩:٤٩ م، الأحد، ١٠ يوليو ٢٠٢٢
الكويت: لا صحة لوجود تحركات عسكرية عراقية قرب حدودنا

الكويت: لا صحة لوجود تحركات عسكرية عراقية قرب حدودنا

٠٧:٥٢ م، السبت، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٦
طبيب عربي يعتدي على مواطن في مستشفى بـ«عرعر»

طبيب عربي يعتدي على مواطن في مستشفى بـ«عرعر»

٠٨:٣١ ص، الخميس، ٠٩ مارس ٢٠١٧
«تعليم الرياض» تكشف حالة اشتباه بـ«كورونا» في الابتدائية 342

«تعليم الرياض» تكشف حالة اشتباه بـ«كورونا» في الابتدائية 342

٠٧:٤٢ م، الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *