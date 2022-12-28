منهم «مايكروسوفت» و«سيمنس».. انضمام 10 شركات محلية وعالمية للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة

تواصل – واس:

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن انضمام 10 شركات عالمية ومحلية للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة (EmergingTechnologies SandBox)، وذلك بهدف توفير بيئة مرنة ومحفزة لمقدمي الخدمات والحلول والمنتجات المبنية على التقنيات الناشئة في المملكة، تسهم في جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الاستثمارات المحلية عبر ابتكار حلول وخدمات في بيئة تجريبية ذات تنظيمات مرنة.

أسماء الشركات العشرة

وأوضحت الهيئة أن الشركات المنضمة للبيئة التجريبية تشمل كلاً من “مايكروسوفت (Microsoft)، سيمنس (SIEMENS)، أو كيو تكنولوجي (OQ)، تاتا (TATA)، ماستر وركس (Master works)،ديما إينيرجي (DEMA ENERGY)، تكنولوجي (TECHNOLOGY)،برايتر (Brighter)، فيوتشر لوك (Future Look)، إتمام (ITMAM)، ملتزم (Moltazim)” التي تختص بالعديد من التقنيات الناشئة ومن أبرزها إنترنت الأشياء، وسلسلة الكتل (Blockchain)، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات التنظيمية، والواقع الممتد والافتراضي والمعزز..

كما تخدم هذه التقنيات قطاعات مختلفة ومتنوعة، كقطاع الاتصالات، والصناعة، والصحة، والطاقة، حيث تتيح الهيئة عبر مبادراتها مساحة آمنة تسهم في نضج الابتكارات القائمة على التقنيات الناشئة، وتعمل على تعظيم الاستفادة منها للقطاعات الأخرى.

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يذكر أنَّ الهيئة ستعمل من خلال البيئة التنظيمية التجريبية (ET Sandbox) على تحقيق المرونة وزيادة النضج التنظيمي والتعاون بين الجهات الحكومية، وتقليل وقت الوصول إلى السوق، وتعزيز تبادل المعرفة، كما ستمكن مقدمي خدمات التقنيات الناشئة من تقديم نماذج عمل وحلول وخدمات مبتكرة تسهم في تسريع التحول الرقمي لدى جميع القطاعات، إضافةً إلى جذب الاستثمارات الدولية وتعظيم الاستفادة من هذه التقنيات، كما ستتيح الهيئة المجال لانضمام المزيد من الشركات للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة وفق مراحل مخطط لها مستقبلاً.