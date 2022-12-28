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«الصحة»: تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة واحدة

«الصحة»: تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة واحدة

«الصحة»: تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة واحدة
٠١:٥٦:١٣ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن أحدث إحصائية لفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة، مؤكدة تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 826927 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 38 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 814489 حالة.

تسجيل حالة وفاة واحدة

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9513 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 22 حالة.

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