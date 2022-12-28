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عاجل.. «النيابة»: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال وتغريمه أكثر من مليونين لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية

عاجل.. «النيابة»: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال وتغريمه أكثر من مليونين لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية

عاجل.. «النيابة»: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال وتغريمه أكثر من مليونين لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية
٠١:٤٢:٤٩ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لمواطن لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكور بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وتكراره الجريمة 43 مرة.

وتمت إقامة الدعوى الجزائية بحقه، وصدر بحقه الحكم المتضمن إدانته بما نسب إليه، وإلزامه بإعادة المكاسب المتحققة غير المشروعة البالغة أكثر من 55,000,000 ريال، وغرامة مالية قدرها (2,150,000) ريال، ومنعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي لحسابه أو بالوكالة عن الغير.

ونوه المصدر على الحماية العدلية للسوق المالية، مشددًا على حظر السلوكيات التي من شأنها الجناية على عمليات التداول تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وأكد المصدر على مضي النيابة العامة في حماية الاقتصاد المالي للمملكة، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.

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