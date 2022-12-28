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مع موجة البرد.. «المسند» يكشف أهم أسباب تساقط الثلوج في الشتاء

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مع موجة البرد.. «المسند» يكشف أهم أسباب تساقط الثلوج في الشتاء

مع موجة البرد.. «المسند» يكشف أهم أسباب تساقط الثلوج في الشتاء

مع موجة البرد.. «المسند» يكشف أهم أسباب تساقط الثلوج في الشتاء
٠١:٥٤:٤٩ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس وأستاذ المناخ، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن هناك أسبابًا أرصادية لتساقط الثلوج في فصل الشتاء ومع دخول موجة برد قوية على أجواء المملكة.

أهم أسباب تساقط الثلوج في الشتاء

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه حتى يتساقط الثلج في منطقة جغرافية معينة، فإن ذلك يتطلب أن تتوافر عدة عوامل، منها أن تكون:

1 – درجة نقطة التدني صفرًا.

2 – درجة الحرارة السطحية درجتان فأقل.

3 – درجة الرطوبة النسبية عالية نسبيًا في الطبقة السطحية والعلوية.

4 – درجة الحرارة في طبقة 850 هكتو باسكال «1،5 كم ارتفاعها» تقريبًا 5 درجة مئوية.

5 – درجة الحرارة في طبقة 500 هكتوباسكال «5 كم ارتفاعها»، تقريبًا 27- درجة مئوية.

6 – قيمة خط السماكة  في خرائط الغلاف الجوي 528 لأفضل تساقط للثلوج.

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موجة برد قوية على معظم الأنحاء

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، تقدم موجة برد شبه قوية على معظم أنحاء المملكة، مؤكدًا أن هذه هي الموجة الباردة الثالثة منذ دخول شتاء هذا العام، وأن ذروتها اليوم الأربعاء وتستمر حتى الخميس والجمعة.

تساقط أمطار رعدية ورياح نشطة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، وأنه يتوقع استمرار هطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

انخفاض في درجات الحرارة

وأضاف أنه يتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة، مع فرصة تكوّن الضباب على مناطق جازان وعسير ونجران وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد الطقس المسند تساقط الثلج فصل الشتاء موجة البرج

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