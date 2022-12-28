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عاجل.. إحباط تهريب 29 طنًا من القات المخدر و1.8 طن من الحشيش (فيديو)

عاجل.. إحباط تهريب 29 طنًا من القات المخدر و1.8 طن من الحشيش (فيديو)

عاجل.. إحباط تهريب 29 طنًا من القات المخدر و1.8 طن من الحشيش (فيديو)
٠١:٤٦:٤٠ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب 29.2 طنًا من نبات القات المخدر وطن و766 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

عدد المخالفين 361 متهمًا

وأوضح أن الحملة تمت خلال الفترة من 9 – 30 / 5 / 1444ه‍ وأنه تم القبض على مهربيها، وعددهم 361 متهمًا، منهم 23 مواطنًا، و 338 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

261 يمني و70 أثيوبي و7 اريتريين

وأضاف أن المخالفين المقبوض عليهم وهم؛ 261 من الجنسية اليمنية، و70 من الجنسية الإثيوبية و7 من الجنسية الإريترية.

وأكد في الوقت نفسه، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية القات المخدر تبوك حرس الحدود عسير مادة الحشيش مخالفين نجران

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