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«الوطني لسلامة الطرق» يستعرض أجهزة المحاكاة التفاعلية في فعالية «مستقبل السلامة المرورية»
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«الوطني لسلامة الطرق» يستعرض أجهزة المحاكاة التفاعلية في فعالية «مستقبل السلامة المرورية»

«الوطني لسلامة الطرق» يستعرض أجهزة المحاكاة التفاعلية في فعالية «مستقبل السلامة المرورية»

«الوطني لسلامة الطرق» يستعرض أجهزة المحاكاة التفاعلية في فعالية «مستقبل السلامة المرورية»
٠١:٠٤:١٩ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

يشارك المركز الوطني لسلامة الطرق في المعرض المصاحب لفعالية «مستقبل السلامة المرورية» 2022، وإستراتيجية السلامة المرورية بمنطقة تبوك، المقامة في مقر المدينة الجامعية في تبوك، من الفترة 20 – 30 ديسمبر بالتعاون بين إمارة منطقة تبوك وشركة نيوم.

رفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات

ويستعرض المركز بجناحه عددًا من أجهزة المحاكاة التفاعلية خلال المشاركة بهدف رفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات، من كافة فئات المجتمع.

التقيّد بوسائل السلامة لتجنب الإصابات

ويضم الجناح جهازًا يحاكي أهمية التقيّد بوسائل السلامة لتجنب الإصابات أثناء انقلاب المركبة، وجهازاً آخر لمحاكاة الاصطدام، وآخر لتعليم القيادة، حيث حظي الجناح بتفاعل الزوار الذي أتاح لهم الفرصة لمحاكاة الواقع افتراضيًا.

الجهود التوعوية تجاوزت 15 حملة

وتأتي المشاركة استكمالاً للعديد من الجهود والحملات التوعوية التي سبق ونفذها المركز الوطني لسلامة الطرق التي تجاوزت 15 حملة، بهدف:

1 – الحفاظ على الأرواح.

2 –  تقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية.

3 – تحقيق لأهداف رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

الكلمات الدلالية:
أجهزة المحاكاة التفاعلية السلامة المرورية المركز الوطني لسلامة الطرق تبوك شركة نيوم

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