الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
جامعة أم القرى تطلق البرامج التدريبية للناطقين بغير اللغة العربية
«الوطني لسلامة الطرق» يستعرض أجهزة المحاكاة التفاعلية في فعالية «مستقبل السلامة المرورية»
«الملحم»: 10% من الطلاب يتعرضون للإيذاء أثناء اللعب على الإنترنت
صنع الخير لا يموت.. مواطن مُبتعث ينقذ مُسنة أمريكية عالقة في العاصفة الثلجية بنيويورك (فيديو مؤثر)
تحذير مفاجئ من الغذاء والدواء: اليانسون يكون ضارًا في هذه الحالات
تستغرق 3 سنوات.. تعرف على متطلبات نقل وتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

جامعة أم القرى تطلق البرامج التدريبية للناطقين بغير اللغة العربية

جامعة أم القرى تطلق البرامج التدريبية للناطقين بغير اللغة العربية

جامعة أم القرى تطلق البرامج التدريبية للناطقين بغير اللغة العربية
٠١:٠٦:٤٧ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

أطلقت جامعة أمِّ القُرى ممثَّلة في معهد اللغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها اليوم بالتَّعاون مع معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة البرنامج التَّدريبي الخاص بسلسلة جامعة أمِّ القرى التَّدريبيَّة لمعلمي اللغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها من هولندا، وذلك بمقر المعهد بالعزيزيَّة.

وأكَّد عميد معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة الدكتور محمد الشريف أنَّ انطلاق هذه السِّلسلة التَّدريبيَّة يهدف إلى التَّأهيل والتَّدريب على الأسس اللازمة لتعليم اللغة العربيَّة وعلومها للمعلمين، وإثراء مهارات التَّدريس لديهم.

الصورة

اللغة العربية

وأشاد بجهود المعهدين في تنظيم مثل هذه البرامج التَّدريبيَّة والاستشاريَّة، والمرتكزة على التّقنيات التَّعليميَّة الحديثة وأمهر المتدرِّبين المتخصِّصين.

من جهته أوضح وكيل معهد اللغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها للشُّؤون الأكاديميَّة الدكتور عبدالرحمن القرني أنَّ هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من دور المعهد في تدريب وتأهيل المعلمين في مجال اللغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها؛ مضيفاً أنَّ عدد السَّاعات التَّدريبيَّة بلغ 48 ساعةً تدريبيَّة، لما يقارب 12 حقيبةً تدريبية.

الصورة

وبيّن أن البرنامج يرتكز على موضوعات متخصِّصة تتعلَّق بتعليم المهارات اللغويَّة:(الاستماع، والقراءة، والكتابة، والمحادثة، وعناصر اللغة من المفردات، والتَّراكيب، والأصوات).

اقرأ أيضًا:

انطلاق برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المجال الصحي

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم اللغة العربية جامعة أم القرى هولندا

مواد ذات صلة

المزيد
جامعة طيبة تعلن بدء القبول الإلكتروني في 103 تخصص بالكليات

جامعة طيبة تعلن بدء القبول الإلكتروني في 103 تخصص بالكليات

٠٦:٠٠ م، الأثنين، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
«حساب المواطن» يُصحِّح المعلومات الخاطئة بشأن آلية عمله

«حساب المواطن» يُصحِّح المعلومات الخاطئة بشأن آلية عمله

١١:٤٤ م، الأحد، ١٩ فبراير ٢٠١٧
«التسليف والادخار» يُطلق خدمة استعلام المبالغ الزائدة

«التسليف والادخار» يُطلق خدمة استعلام المبالغ الزائدة

٠٢:٢٠ م، الثلاثاء، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٥
بالصور.. جنازة رمزية في غزة للرضيع «دوابشة»

بالصور.. جنازة رمزية في غزة للرضيع «دوابشة»

١٠:١٥ م، السبت، ٠١ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *