صنع الخير لا يموت.. مواطن مُبتعث ينقذ مُسنة أمريكية عالقة في العاصفة الثلجية بنيويورك (فيديو مؤثر)

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمواطن المبتعث محمد السهلي، وهو يسهم في إنقاذ مسنة أمريكية عالقة في العاصفة الثلجية بنيويورك.

موقف إنساني نبيل

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، السهلي وهو يحمل في يده آلة جرف الثلوج ويسرع لإنقاذ السيدة التي علقت داخل مركبتها وسط أكوام من الثلوج في موقف إنساني نبيل، أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الحادث بمدينة بافلوا في نيويورك

وظل المواطن المبتعث، يحاول جاهدًا رفع الثلوج من حول عجلات المركبة وسط جو شتوي شديد البرودة، حيث علقت السيدة في مدينة بافلوا في ولاية نيويورك في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء.

رد فعل السيدة الأمريكية على موقف المسلمين

وأوضح المواطن المبتعث محمد السهلي، خلال الفيديو، أن السيدة الأمريكية تفاجأت كثيرًا عندما عرض عليها المساعدة هو ورفاقه دون أي مقابل وأخذت تشكرهم بحرارة وتتساءل لماذا يقدم هؤلاء الشباب المساعدة بدون مقابل، فأجابوها أن هذه أخلاق الدين الإسلامي ومبادئه التي تربوا عليها والتي تحث على التعاون والمساعدة بين الجميع.

أبناء المملكة حريصون على إبراز ثقافتهم الإسلامية

وأضاف أنه بعد أن انتهى من مساعدتها، أصرت السيدة على أن يزروها المواطن في مطعمها التي تمتلكه، لتقديم واجب الضيافة مقابل هذه المساعدة، مبينًا أن أبناء المملكة في كل مكان حريصون على إبراز ثقافتهم الإسلامية وشريعتهم الغراء الصالحة لكل زمان ومكان.

حالات وفاة مأساوية جراء العاصفة

ومع استمرار العاصفة الثلجية العاتية التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت السلطات أن عدد ضحايا «عاصفة القرن»، ارتفع إلى 62 شخصًا.

العشرات لقوا مصرعهم جراء العواصف

وحسب شبكة «سي بي إس نيوز»، فإن العشرات لقوا مصرعهم جراء العواصف الثلجية القاسية التي تجتاح الولايات المتحدة، وأن الآلاف لا يزال يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب العواصف التي ضربت مناطق واسعة من البلاد.

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