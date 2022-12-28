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تحذير مفاجئ من الغذاء والدواء: اليانسون يكون ضارًا في هذه الحالات
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تحذير مفاجئ من الغذاء والدواء: اليانسون يكون ضارًا في هذه الحالات

تحذير مفاجئ من الغذاء والدواء: اليانسون يكون ضارًا في هذه الحالات

تحذير مفاجئ من الغذاء والدواء: اليانسون يكون ضارًا في هذه الحالات
١٢:٤٩:٥٣ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من أن مشروب اليانسون يتعارض مع بعض الأدوية، رغم فوائده الطبية الكبيرة.

وقالت في حسابها على “تويتر”، إن هناك تعارضات لليانسون، مع عدد من الأدوية؛ إذ يعمل على زيادة فعالية دواء “ديازيبام”، الذي يتم استخدامه لعلاج القلق، ما يؤدي إلى زيادة خطر الأعراض الجانبية.

أضرار اليانسون

وأضافت أن اليانسون يقلل من فعالية الأدوية التالية:

– دواء فلوكسيتين، يتم استعماله كمضاد للاكتئاب.

– دواء تاموكسيفين يستخدم في علاج سرطان الثدي.

– أدوية منع الحمل، التي تحتوي على هرمون الإستروجين.

وأشارت  إلى أن هناك عددًا من الأفراد يعانون من حساسية تجاه اليانسون، ومن نباتات تنتمي لنفس عائلته، كالكرفس والشمر والشبت والكزبرة.

ولفتت الهيئة إلى أن من فوائد اليانسون أنه يستخدم في تخفيف آلام اضطرابات الجهاز الهضمي، ويساعد في تعزيز عملية الهضم، وصحة الجهاز التنفسي، ويسهم في علاج الربو والسعال.

وعُرف اليانسون بأنه نبات عشبي مزهر وينتمي إلى الفصيلة الخيمية، ويستعمل منه البذور وزيوته العطرية، فموطنه الأصلي هو دول البحر الأبيض المتوسط.

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