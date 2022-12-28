تستغرق 3 سنوات.. تعرف على متطلبات نقل وتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اعتزامها وضع عدة متطلبات للنقل والتخزين للأجهزة والمستلزمات الطبية تشترط فيها الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالنقل والتخزين، لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بحسب “الوطن”.

وطرحت الهيئة مشروعًا يهدف إلى تحديد وتوضيح متطلبات النقل والتخزين للأجهزة والمستلزمات الطبية، وكشفت عن عدة متطلبات لعملية النقل والتخزين .

بالنسبة للاشتراطات والمتطلبات فهي كالتالي:

١- أكدت الهيئة ضرورة وجود ترخيص لمستودع التخزين.

٢- إذن تسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية المراد تخزينها.

٣- الاحتفاظ بالمستندات لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

٤- الالتزام بأي تعميم أو اشتراط أو متطلب متعلق بالنقل أو التخزين.

كما حددت عدة اشتراطات في مكان التخزين:

١- يجب أن تكون المنطقة مصممة أو مهيأة لتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية.

٢- تتمتع بالنظافة وأن تكون ذات مساحة كافية.

٣- مجهز بوسائل إلكترونية لقياس درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.

٤- قابلة للربط بأي أنظمة إلكترونية.

٥- تتوفر فيها تهوية كافية.

٦- توفير جميع مستلزمات الحماية الشخصية.

٧- معدات نقل ومناولتها داخل منطقة التخزين.

٨- الأسطح والرفوف مصنوعة من أو مغطاة بمادة غير مسامية.

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