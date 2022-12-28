تستغرق 3 سنوات.. تعرف على متطلبات نقل وتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية
تواصل – فريق التحرير:
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اعتزامها وضع عدة متطلبات للنقل والتخزين للأجهزة والمستلزمات الطبية تشترط فيها الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالنقل والتخزين، لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بحسب “الوطن”.
وطرحت الهيئة مشروعًا يهدف إلى تحديد وتوضيح متطلبات النقل والتخزين للأجهزة والمستلزمات الطبية، وكشفت عن عدة متطلبات لعملية النقل والتخزين .
بالنسبة للاشتراطات والمتطلبات فهي كالتالي:
١- أكدت الهيئة ضرورة وجود ترخيص لمستودع التخزين.
٢- إذن تسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية المراد تخزينها.
٣- الاحتفاظ بالمستندات لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
٤- الالتزام بأي تعميم أو اشتراط أو متطلب متعلق بالنقل أو التخزين.
كما حددت عدة اشتراطات في مكان التخزين:
١- يجب أن تكون المنطقة مصممة أو مهيأة لتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية.
٢- تتمتع بالنظافة وأن تكون ذات مساحة كافية.
٣- مجهز بوسائل إلكترونية لقياس درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.
٤- قابلة للربط بأي أنظمة إلكترونية.
٥- تتوفر فيها تهوية كافية.
٦- توفير جميع مستلزمات الحماية الشخصية.
٧- معدات نقل ومناولتها داخل منطقة التخزين.
٨- الأسطح والرفوف مصنوعة من أو مغطاة بمادة غير مسامية.
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