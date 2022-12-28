الجيش الأوكراني: روسيا أطلقت 33 صاروخًا على أهداف مدنية في «خيرسون»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، أن القوات الروسية أطلقت 33 صاروخًا على أهداف مدنية في مدينة خيرسون، خلال 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن أكثر من 700 من مرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا تعرضت للضرر منذ بداية العام.

35 ألف قطعة تقنية تالفة بسبب الهجمات

وأكدت وجود أكثر من 35 ألف قطعة تقنية تالفة بسبب الهجمات الروسية، ومنذ بداية العملية العسكرية تضرر 702 من مشاريع البنية التحتية الحيوية.

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كييف تطالب باستبعاد روسيا من الأمم المتحدة

وطالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، باستبعاد روسيا من الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها أتمت صفقة تبادل جديدة مع روسيا نتج عنها استعادة 42 جثة لجنود أوكرانيين قضوا في المعارك، مؤكدة أن الثوابت الأوكرانية تتمثل في استعادة دونباس وشبه جزيرة القرم.

روسيا: الهجمات الإلكترونية ارتفعت بنسبة 80%

في الوقت نفسه، كشف نائب وزير الخارجية الروسية، أن الهجمات الإلكترونية على روسيا في عام 2022 ارتفعت بنسبة 80%، مشيرًا – حسب «سبوتنيك» – إلى أن الهدف الرئيسي للمهاجمين في العام الماضي، كان المؤسسات المالية، فقد تلقى القطاع العام هذا العام الضربة الرئيسة، بما في ذلك مرافق البنية التحتية للمعلومات الحيوية والمؤسسات ذات الأهمية الاجتماعية.