«هدفان أساسيان».. «الزكاة والضريبة» توقع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية

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وقعت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة.

وتهدف الاتفاقية إلى ما يلي:

1- تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2- تحقيق الربط الآلي بين القطاعين.

كانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أكدت أنها باشرت خلال شهر جمادى الأولى 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها.

وأضافت الهيئة في بيان الأحد، أنه خلال الفترة المذكورة باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (2426) جولة رقابية، والتحقيق مع (437) مشتبها به من ضمنهم موظفين من وزارات ( الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التجارة، التعليم).

وأشارت إلى إيقاف 170 مواطنًا ومقيمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير). وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

ودأبت الهيئة على إصدار قوائم تفصيلية بين حين وآخر، لتوضيح الموقوفين بتهم الفساد، بأعدادهم وبيان طبيعة القضايا الجنائية التي تورطوا فيها، على أن تستكمل بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

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