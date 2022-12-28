رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الفيصل في عدة مجالات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الفيصل عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة مختلف المؤهلات، وذلك وفقًا للشروط والتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي
1 – مسؤول تسريع الأعمال الطلابية
* المؤهلات والخبرة:
1 – بكالوريوس كحد أدنى.
2 – الأفضلية لخريجي الدرجات العلمية في المجالات المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال وإدارة الأعمال.
3 – خبرة في العمل مع الشركات الناشئة، مع خبرة في إنشاء المحتوى باللغتين الإنجليزية والعربية.
1 – أخصائي محاسبة
* المؤهلات والخبرة:
1 – درجة البكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها من معهد معتمد.
2 – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المحاسبة أو المالية أو كشوف المرتبات والفواتير أو المجالات ذات الصلة.
* التقديم
تقديم ومزيد من التفاصيل، من خلال رابط التقديم (اضغط هنا).
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