الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الفيصل في عدة مجالات
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الفيصل في عدة مجالات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الفيصل في عدة مجالات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الفيصل في عدة مجالات
١١:٥٧:١٠ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الفيصل عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة مختلف المؤهلات، وذلك وفقًا للشروط والتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي

1 – مسؤول تسريع الأعمال الطلابية

* المؤهلات والخبرة:

1 – بكالوريوس كحد أدنى.

2 – الأفضلية لخريجي الدرجات العلمية في المجالات المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال وإدارة الأعمال.

3 – خبرة في العمل مع الشركات الناشئة، مع خبرة في إنشاء المحتوى باللغتين الإنجليزية والعربية.

1 – أخصائي محاسبة

* المؤهلات والخبرة:

1 – درجة البكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها من معهد معتمد.

2 – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المحاسبة أو المالية أو كشوف المرتبات والفواتير أو المجالات ذات الصلة.

* التقديم

تقديم ومزيد من التفاصيل، من خلال رابط التقديم  (اضغط هنا).

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