«الصحة»: المشي 15 دقيقة يحميك من القاتل الصامت

تواصل – فريق التحرير

قالت المنصة الرئيسة لوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الأربعاء، إن المشي 15 دقيقة يساعد على تقليل مستوى التوتر وتقليل رغبتك في تناول السكريات الذي قد يتسبب في الإصابة بالسكري والذي يوصف بـ”القاتل الصمات”.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وفي وقت سابق، حددت الطبيبة الروسية أناستاسيا بوبوفيتش، 5 قواعد وعادات سهلة للوقاية من مرض السكري، أهمها المشي لبعض الوقت يوميًا.

5 عادات سهلة تقي من الإصابة بالسكري

ووفق الطبيبة الروسية وهي خبيرة في مشروع محاضرة “DiaTalks” لمرضى السكري، فإن تلك القواعد هي:

1-التخلص من الوزن الزائد

إذ أنه مع زيادة وزن الجسم، ينمو الهيموجلوبين السكري، وهو مؤشر للسكر في الجسم، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

2-مراقبة النظام الغذائي

وفي هذا الصدد، قدمت الطبيبة بعض التوصيات بشأن النظام الغذائي، وما يجب اختياره كالخضراوات غير النشوية: الفلفل، والفطر، والقرنبيط، والسبانخ، وزيادة الفواكه والحبوب الكاملة إلى النظام الغذائي.

3-مراقبة الضغط

أوضحت الطبيبة أن ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم من علامات العديد من الأمراض، بما في ذلك مقدمات السكري مع خطر التحول إلى مرض السكري.

4- التوقف عن التدخين

لأن دخان السجائر يضر بالأوعية الدموية، مما يزيد في النهاية من خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم.

5- مراقبة النشاط البدني

ويكفي 30 دقيقة من الحركة يوميًا خمس مرات في الأسبوع، واختيار أنشطة معتدلة الشدة: تلك التي تجعل القلب ينبض بشكل أسرع وتستهلك العضلات المزيد من الطاقة، بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

وكشفت الطبيبة الروسية، أن 415 مليون شخص في العالم يعانون من مرض السكري، ووفقا للتوقعات الطبية، بحلول عام 2040، سيرتفع هذا الرقم إلى 642 مليونا.

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أهمها المشي يوميًا.. 5 عادات سهلة تقي من الإصابة بالسكري