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عمليات تهويد.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
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عمليات تهويد.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عمليات تهويد.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عمليات تهويد.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
١١:٥٣:٤٩ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

اقتحم مستوطنون، اليوم، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وحذرت مؤسسات فلسطينية في القدس من عمليات التهويد للمسجد الأقصى، والتي تسير بوتيرة متسارعة، لفرض واقع تهويدي جديد.

المستوطنون يستولون على أرض الفلسطينيين

كما اقتحم عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، منقذين جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا إلى شروحات مزورة حول الهيكل المزعوم.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم ثلاثة فلسطينيين في رام الله وبيت لحم بعد مداهمة عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها.

وأكد أن قوات الاحتلال، اعتقلت أيضًا، خمسة شبان خلال عملية الاستيلاء التي تمت تحت حمايتها، حيث قمعت الأهالي في سلوان واعتدت عليهم خلال محاولتهم منع المستوطنين من الاستيلاء على تلك الأرض.

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اعتقال 32 فلسطينيًا من الضفة

كما اعتقلت قوات الاحتلال العشرات من بلدة سلواد شرق رام الله، وداهمت مقر نادي سلواد، وحطمت محتوياته، وداهمت منزل رئيس نادي الأسير قدورة فارس، وحطمت أبوابه، في محاولة لاعتقال نجله ورد، كما اعتدت بالضرب المبرّح على عائلات المعتقلين.

قمح الاحتلال للمواطنين في القدس والخليل

فيما أصيب 11 شخصًا عقب قمع قوات الاحتلال لمسيرة توجهت إلى حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

الكلمات الدلالية:
اعتقالات ومداهمات القدس المستوطنون المسجد الأقصى قوات الاحتلال

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