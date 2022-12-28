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العملات الأجنبية تسجل استقرارًا ملحوظًا أمام الريال

العملات الأجنبية تسجل استقرارًا ملحوظًا أمام الريال

العملات الأجنبية تسجل استقرارًا ملحوظًا أمام الريال
١١:٥٢:١٣ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء، الموافق 28 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.00 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.27

ريال عماني 9.78

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.53.

فرنك سويسري 4.05

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الدولار الريال العملات الأجنبية اليورو سعر العملات أمام الريال

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