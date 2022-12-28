ارتفاع محدود في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 200 ريال

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء الموافق 28 من ديسمبر 2022، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 218.81 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.58 ريال.

عيار 21 يسجل 191.46 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 191.46 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.11 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.64 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.41 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6805 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1532 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 218,811 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 218.56 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.35 ريال.

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 191.24 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.92 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.49 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.28 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6797 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1530 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 218,559 ريال.

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