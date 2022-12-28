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رئيس كوريا الجنوبية يُوجّه برد انتقامي ضد استفزازات بيونج يانج

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رئيس كوريا الجنوبية يُوجّه برد انتقامي ضد استفزازات بيونج يانج

رئيس كوريا الجنوبية يُوجّه برد انتقامي ضد استفزازات بيونج يانج

رئيس كوريا الجنوبية يُوجّه برد انتقامي ضد استفزازات بيونج يانج
١١:٣٤:١٧ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام محلية، أن رئيس كوريا الجنوبية  وجّه بالرد الانتقامي ضد أي استفزازات من جانب بيونج يانج، مؤكدًا أنه يجب ألا يخاف شعبه ولا يتردد بسبب امتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية.

3 طائرات مقابل كل طائرة يرسلها الشمال

وأوضحت – حسب «سبوتنيك» – أن الرئيس «يون سيوك- يول» أمر بالرد عندما اخترقت طائرات مسيرة كورية شمالية المجال الجوي في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأنه طلب من مساعديه إرسال طائرتين إلى 3 طائرات مسيرة عبر الحدود مقابل كل طائرة يرسلها الشمال.

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أوامر بإسقاط الطائرات المسيرة الكورية الشمالية

وحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، فقد أضافت أن الرئيس أمر المسؤولين أيضا بإسقاط الطائرات المسيرة الكورية الشمالية إذا لزم الأمر عندما كان الوضع متوترا في المكتب الرئاسي لدى عبور 5 طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود قبل أيام.

وكانت كوريا الجنوبية قد ردت الاثنين الماضي، بالمثل على كوريا الشمالية، وأرسلت طائرتها المسيّرة مع طائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية، مؤكدة أنها أجرت عملياتها على نطاق محدود تجنبًا للإضرار بالمدنيين.

ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بالاستفزاز وتعهدت بالرد بشكل حاسم.

تعطل الرحلات الجوية بكوريا الجنوبية

وأشارت السلطات الكورية الجنوبية، إلى أنه نتج على هذه التصرفات أن نحو 30 رحلة جوية تم تعطيلها بعد تجاوز طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين، وسط أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء كوريا الشمالية سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.

الكلمات الدلالية:
استفزازات بيونج يانج السلاح النووي الطائرات المسيرة كوريا الجنوبية

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