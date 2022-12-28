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الإطاحة بمواطن ارتكب هذه الجريمة بمحطة وقود ومحل تجاري في تبوك

الإطاحة بمواطن ارتكب هذه الجريمة بمحطة وقود ومحل تجاري في تبوك

الإطاحة بمواطن ارتكب هذه الجريمة بمحطة وقود ومحل تجاري في تبوك
١١:٥٠:٥٦ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة تبوك، اليوم الأربعاء، على مواطن لسطوه على محل تجاري ومحطة وقود.

وأضافت الشرطة أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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الإطاحة بمواطن لسطوه على منازل وسرقة أجهزة إلكترونية ومصوغات ذهبية

النيابة العامة

وقبل أيام، قبضت شرطة محافظة الأسياح بمنطقة القصيم على مواطن لسطوه على عدد من المنازل وسرقة أجهزة إلكترونية ومصوغات ذهبية (تم استردادها).

وحسب بيان الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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