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التدريب التقني تُطلق عددًا من المبادرات والجوائز والمكافآت التشجيعية.. تعرف عليها

التدريب التقني تُطلق عددًا من المبادرات والجوائز والمكافآت التشجيعية.. تعرف عليها

التدريب التقني تُطلق عددًا من المبادرات والجوائز والمكافآت التشجيعية.. تعرف عليها
١١:٢٤:٤٩ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أطلقت الإدارة العامة لجودة التدريب، عددًا من المبادرات والجوائز والمكافأة التي تهدف إلى تشجيع التنافس بين المتدربين والمتدربات نحو التفوق والتميز التدريبي.

كما أطلقت الإدارة المرحلة الأولى من منصة قياس جودة المهارات العملية، والتي تهدف إلى قياس وتقييم المهارات العملية للمتدربين والمتدربات عبر منصة التدرب الإلكتروني.

ومن خلال المنصة يتم ربط المهارات العملية بالأهداف التفصيلية لكل مقرر تدريبي، وذلك ضمن اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تحقيق الجودة في منشآتها التدريبية وفق معايير دقيقة للمناهج وأدوات التقييم والتشارك مع قطاع الأعمال وحوكمة الأعمال والشؤون الإدارية والتطوير المهني وكافة مخرجات التدريب.

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منهجية التدريب

وتتجاوز تلك المعايير 37 معيارًا لرصد منهجية جودة التدريب، والتي نتج عنها إنجاز عدد من المشاريع التقنية وتحديث عدد من الأدلة الإجرائية، وأتمتة (126) دليلاً إجرائياً ونماذج تدعم الاعتماد المؤسسي.

من جهة أخرى بلغ إجمالي أعداد خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ (20,600) خريج، وبلغ عدد المقبولين في جميع برامج المؤسسة خلال الفصلين الأول والثاني 1444هـ (103،456).

الكلية التقنية بجدة

وجاءت الكلية التقنية بجدة الأعلى في القبول من كليات البنين، في حين حققت الكلية التقنية للبنات بالرياض الأعلى في القبول من كليات البنات، وفيما يخص المعاهد الصناعية فقد حقق المعهد الصناعي ببيشة الأعلى في القبول.

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