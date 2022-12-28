«الصحة» تعلن عن وظائف صحية لحملة الدبلوم بمختلف مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تعلن وزارة الصحة عن توفر وظائف صحية لحملة الدبلوم (فني تروية قلب) بمختلف المناطق، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي
فنيـــــــــــــــون.
المؤهل
-دبلوم ثلاث سنوات بعد الثانوي.
-دبلوم ثلاث سنوات ونصف بعد الثانوي.
-دبلوم سنتين بعد الثانوي.
-دبلوم سنتين ونصف بعد الثانوي.
الشروط
– وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
– شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
– شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
موعد التقديم
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/06/07هـ الموافق 2022/12/31م.
طريقة التقديم
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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