«الصحة» تعلن عن وظائف صحية لحملة الدبلوم بمختلف مناطق المملكة

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تعلن وزارة الصحة عن توفر وظائف صحية لحملة الدبلوم (فني تروية قلب) بمختلف المناطق، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي

فنيـــــــــــــــون.

المؤهل

-دبلوم ثلاث سنوات بعد الثانوي.

-دبلوم ثلاث سنوات ونصف بعد الثانوي.

-دبلوم سنتين بعد الثانوي.

-دبلوم سنتين ونصف بعد الثانوي.

الشروط

– وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

– شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

موعد التقديم

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/06/07هـ الموافق 2022/12/31م.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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