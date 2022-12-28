أعلاها جازان وأقلّها طريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 30 درجة في جازان والقنفذة، و29 درجة في جدة، و28 درجة في مكة المكرمة، و19 درجة في المدينة المنورة، و16 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 16 درجة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم 10 درجة مئوية في طريف.

موجة برد قوية على معظم الأنحاء

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، تقدم موجة برد شبه قوية على معظم أنحاء المملكة، مؤكدًا أن هذه هي الموجة الباردة الثالثة منذ دخول شتاء هذا العام، وأن ذروتها اليوم الأربعاء وتستمر حتى الخميس والجمعة.

تساقط أمطار رعدية ورياح نشطة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، وأنه يتوقع استمرار هطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

انخفاض في درجات الحرارة

وأضاف أنه يتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة، مع فرصة تكوّن الضباب على مناطق جازان وعسير ونجران وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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