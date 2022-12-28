الدولار يسجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل الين الياباني

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سجل الدولار ارتفاعًا جديدًا، اليوم، ووصل لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل الين الياباني مدعومًا بزيادة العائد على سندات الخزانة، بحسب “رويترز”.

وارتفع مؤشر الدولار،0.1 في المئة وهو أعلى مستوى في أسبوع إلى 104.31 مواصلاً صعوده بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ منتصف يونيو عند 103.44 في 14 ديسمبر.

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الين يسجل انخفاضًا أمام العملات الأخرى

كما سجل الين الياباني انخفاضا مقابل عملات أخرى إذ زاد اليورو 0.51 في المئة إلى 142.70 ين وهو أعلى مستوى في أسبوع أيضًا. وقفز الدولار الأسترالي 0.62 في المئة إلى 90.40 ين مسجلا بدوره أعلى مستوى في أسبوع.

اليورو والجنيه الإسترليني

واستقر اليورو عند 1.0636 دولار وظل يتحرك في الاتجاهين على مدى الأسبوعين الماضيين أدنى من أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1.0737 دولار بلغه في 15 ديسمبر.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.15 في المئة إلى 1.2013 دولار إذ ظل يحوم أعلى من أدنى مستوياته هذا الشهر عند 1.1993 دولار وسجله في 22 ديسمبر.