هاشتاق «نور الفجر» يتصدر التريند.. ومغردون: هنيئًا لمن صلى الفرض في جماعة

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “نور الفجر” التريند في المملكة، صباح اليوم، فيما تداول المغردون تغريدات تدعو إلى التفاؤل في صباح كل يوم جديد.

ودعا مغردون إلى رسم الابتسامة دائمًا على الوجوه عن طريق العبارات الإيجابية والثناء المتواصل بدلا من العبارات السلبية التي تصيب البعض بإحباطات.

تغريدات صباحية تدعو للتفاؤل

وقالت مغردة: “واسكب في هذا القلب سكينةً لا يقلق بعدها أبدًا، و طمئنه مثلما يفعل الفجر في صدور المتعبين”.

وأضافت أخرى: ساعة الفجر فيها بركة ونور،.. فيها طاعة يارب تقبل دعواتي وصلاتي يارب ديم الايمان ومال الحلال والرزق والرحمة والمغفرة علينا واحفظ أمي وأبوي من كل شر وعين رحمتك فيني يا أرحم الراحمين.

من جهته، قال أحد المغردين: صلاة الفجر هي أحد أسباب راحة البال والسعادة أنر قلبك بنور الفجر وبركته وسكونه صلاة الفجر نور يقذف في القلوب وطمأنينة تروي النفوس.

وتابع آخر: صلاة الفجر نور للوجه وراحة للقلب وسكينةٌ للنّفس فهنيئاً لمن صلّى الفجر في جماعة فهو سيبقى في ذمّة الله حتّى يُمسي.

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