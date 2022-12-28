عاجل.. «هدف» يُعلن عن أكثر من 2000 وظيفة عبر «تمهير» بهذه الشروط

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن طرح أكثر من 2000 فرصة وظيفية وتدريبية في كبرى الشركات والجهات الحكومية، والتي تستهدف المواطنين الخريجين «دبلوم أو بكالوريوس» فما فوق؛ في مختلف التخصصات، «الإدارية والهندسية والتقنية والفنية» وذلك من خلال برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، وفقًا للتفاصيل التالية:

* مجالات التدريب والتي تشمل مختلف التخصصات

1 – مجالات هندسية.

2 – مجالات إدارية.

3 – مجالات تقنية.

4 – مجالات فنية.

5 – مجالات أخرى

* شروط التقديم

1 – حديث التخرج، أو سبق له العمل.

2 – مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

3 – مهارات ممتازة في برامج وتطبيقات «أوفيس».

4 – أن لا يكون سبق له المشاركة في برنامج تمهير.

5 – أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس.

6 – أن لا يكون مسجلاً في أنظمة التأمينات الاجتماعية، أو الخدمة المدنية الـ (6) أشهر السابقة لتسجيله في البرنامج كحد أدنى.

* أهم جهات التوظيف

1- وزارة الاقتصاد والتخطيط.

2- وزارة الاستثمار.

3- وزارة التجارة.

4- وزارة البيئة والمياه والزراعة.

5- وزارة النقل.

6- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

7- فرع وزارة المياه بمنطقة المدينة المنورة.

8- بنك البلاد.

9- بنك الامارات دبي الوطني.

10- البنك العربي الوطني.

11- بنك الخليج الدولي.

12- بنك الرياض.

13- البنك العربي الوطني.

14- الهيئة العامة للنقل.

15- الهيئة العامة للجمارك.

16- الهيئة العامة لعقارات الدولة.

17- الهيئة العامة للإحصاء.

18- الهيئة العامة للغذاء والدواء.

19- هيئة حقوق الإنسان.

20- الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

21- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

22- هيئة تقويم التعليم والتدريب.

23- برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

24- صندوق تنمية الموارد البشرية.

25- صندوق التنمية السياحي.

26- صندوق التنمية الزراعية.

27- البنك السعودي للإستثمار.

28- البنك السعودي البريطاني.

29- صندوق التنمية الصناعية السعودي.

30- الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.

31- شركة تطمين السعودية للإستثمارات والمشاريع.

32- الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية.

33- الجمعية السعودية للسفر والسياحة.

34- شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية.

35- الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

36- الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل.

37- الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).

38- شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية.

39- شركة الطيران المدني السعودي.

40 – وغيرها.

* مزايا برنامج تمهير

1 – حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.

2 – زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.

3 – شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».

4 – مكافأة مالية شهرياً مقدارها 3,000 ريال يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

5 – إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة.

* التقديم

– للتقديم على وظائف هدف (تمهير):

– التقديم متاح الآن عبر البحث عن جهة التوظيف المطلوبة أو المسمى الوظيفي ثم الضغط على (بحث): رابط التقديم (اضغط هنا).. المصدر (اضغط هنا).