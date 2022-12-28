للطلاب.. 10 قواعد ذهبية للتخلص من التشتت الذهني وزيادة التركيز

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قالت دورية “ستب تو هيلث” المتخصصة، إن هناك 10 قواعد ذهبية للتخلص من التشتت الذهني وزيادة التركيز، خاصة عند الطلاب، إذا لم تكن المشكلة عضوية.

وبحسب الدورية، فإن تلك القواعد هي:

1- ابدأ بما هو مهم

قبل أن تبدأ يومك، يمكنك إنشاء قائمة بالمهام التي تنتظرك وتحديد الأولويات فيها، بهذه الطريقة ستكون لديك فكرة شاملة عن يومك، وسوف تمضي قدمًا في تحقيق الهدف تلو الآخر.

2- ذكِّر نفسك بأشيائك

على سبيل المثال، إذا كنت لا تريد نسيان غدائك في الثلاجة، فذلك يستدعي أن تترك ملاحظة صغيرة على باب الثلاجة قبل أن تغادر إلى العمل، ويمكنك تلقين هاتفك المحمول تلك المعلومة ليذكّرك بها لاحقا، وفق صحيفة “القبس” الكويتية.

3- تعلم كيف تدير وقتك

في كثير من الأحيان، يأتي التشتت والتلهّي من سوء التنظيم، لذلك سيكون مفيدًا لو خططت لأنشطتك. هناك أدوات مختلفة تسمح لك بمعرفة مقدار الوقت الذي تخصصه لكل مهمة أو مشروع. ومعظمها تكنولوجي ومتوفر في أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية.

4- حاول إبقاء تركيزك حاضرًا

لن يكون الأمر صعبًا لو كففتَ عن التحقق من إشعارات WhatsApp في أثناء إجرائك محادثة مع شخص ما، فقد تفوتك تفاصيل مهمة عن المحادثة، لذا حاول أن تكون حاضرًا مع الشخص الذي تحادثه، وركز على المحادثة بأدق تفاصيلها، وارسم حدود المهام والأنشطة التي تريد إنجازها في وقت واحد.

5- اسأل نفسك عن الأشياء التي تنساها

أيّ الأماكن يوقعك في النسيان؟ هل أنت دائم الشرود أم أن لهذا الشرود علاقة بوجودك في أماكن معينة فقط؟ على سبيل المثال، قد تنسى اصطحاب بعض الأغراض اليومية معك (نظارتك، معطفك، أو مفاتيحك)، أو ربما تميل إلى نسيان بعض الالتزامات والاجتماعات.

6 – رتِّب الفوضى

اجعل ذلك ضمن عادات ما قبل العمل، يمكنك إحضار مفكرة وتدوين كل المهام التي تشغل ذهنك، رتبها وابدأ بالمهم، وعند تذكر أية مهمة أخرى قم بتدوينها فورًا لتنقية ذهنك، واتبع روتينًا معينًا يساعدك في تذكر الأشياء كأن تخلق مكانًا معينًا لوضع مفاتيح السيارة والمنزل، ومكانًا آخر لوضع الأوراق الرسمية، وهكذا.

7- اختر مكانًا خاليًا من المشتِّتات

عند القيام بعمل يتطلب التركيز، قم بإغلاق هاتفك أو إبعاده حتى لا تشتت انتباهك بالرسائل النصية أو التحقق من بريدك الإلكتروني أو التحدث مع صديق. حاول العمل أو الدراسة في بيئة خالية من المحفزات البصرية والسمعية، ففي منزلك على سبيل المثال، تجنب تلك الأماكن التي يمر بها الناس باستمرار.

8- إنهاء المهام وتحديدها

يجب أن تحاول التركيز على المهمة والالتزام بوقت البدء بها ووقت إنهائها، سيحفزك ذلك للوصول إلى أهدافك، وسيقلل من احتمالية التسويف.

9- وازن بين العمل والترفيه

عقلك يستحق بعض الراحة ودماغك يحتاج إلى صمام هروب، لذلك، من الضروري إيجاد توازن بين العمل والترفيه كيما تتمكن من الاستمرار لاحقًا في أداء مهامك، قم بالتنظيم بشكل يخدم كلا الأمرين.

10- لا تختلق الأعذار لنفسك

لا تختلق الأعذار لنفسك عند مواجهة مهمة ما بحجة أنك دائم الشرود والتشتت، فهذا شكل من أشكال إنكار المسؤولية. عليك أن تؤمن بقدرتك على التغيير وأن تكون متحمسًا للقيام بذلك بصدق.

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