في هذا التوقيت.. خبير طقس يتوقع انتهاء الحالة الممطرة الثامنة ودخول الموجة الباردة

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، انتهاء الحالة الممطرة الثامنة بدخول الموجة الباردة بداية من اليوم.

الموجة الباردة تقترب من الرياض

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يتوقع تساقط أمطار من خفيفة لغزيرة على المنطقة الشرقية ودول الخليج، مشيرًا إلى أن الموجة الباردة تقترب من العاصمة الرياض مع رياح مثيرة للأتربة.

موجة برد قوية على معظم أنحاء المملكة

وأضاف أن أجواء المملكة تنتظر الحالة الممطرة التاسعة من مساء الخميس، لافتًا إلى تقدم موجة برد شبه قوية على معظم أنحاء المملكة، مؤكدًا أن هذه هي الموجة الباردة الثالثة منذ دخول شتاء هذا العام، وأن موجة البرد المتوقعة بدأت من مساء أمس الثلاثاء، وأن ذروتها أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

تساقط أمطار رعدية ورياح نشطة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، وأنه يتوقع استمرار هطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

انخفاض في درجات الحرارة

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة، مع فرصة تكوّن الضباب على مناطق جازان، وعسير، ونجران وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة على هذه المناطق