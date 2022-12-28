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هاشتاق «وطن بلا فساد» يتصدر الترند.. ومغردون: لا حصانة لأحد

هاشتاق «وطن بلا فساد» يتصدر الترند.. ومغردون: لا حصانة لأحد

هاشتاق «وطن بلا فساد» يتصدر الترند.. ومغردون: لا حصانة لأحد
٠٩:١٣:٤٨ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “#وطن_بلا_فساد” الترند في المملكة، صباح اليوم، بعد الضبطيات التي قامت بالإعلان عنها هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” أمس.

وأشاد المواطنون بجهود الهيئة في ضبط الفاسدين وإيقافهم أيًا كانت مناصبهم، معبرين عن إعجابهم بتلك الجهود التي تهدف للحفاظ على الوطن والقضاء على الفساد بكل صوره.

وتداول ناشطون حديثًا سابقًا لسمو ولي العهد يتحدث خلاله عن مكافحة الفساد، مؤكدًا أنه لن ينجو أي شخص متورط في جرائم فساد.

وأضافت مغردة: قالها ولي العهد سابقًا ونشهد أنه قول وفعل.. محاربة الفساد والقضاء عليه من جذوره، ومن أكبر مسؤول إلى أصغر موظف، لا حصانة ولا استثناء في الحرب على الفساد.

وقالت أخرى: هذه الأخبار اللي يشرب الواحد على شرفها فنجان قهوة محترم، ويبدأ يومه بنزاهة، عقبال البقية إن شاء الله، كل الشكر لما تقومون به من جهود.

“نزاهة” تباشر قضايا فساد خلال الفترة الماضية

كانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أكدت أنها باشرت خلال شهر جمادى الأولى 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها.

وأوضحت أنه خلال الفترة المذكورة باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (2426) جولة رقابية، والتحقيق مع (437) مشتبها به من ضمنهم موظفين من وزارات ( الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التجارة، التعليم).

وأشارت إلى إيقاف 170 مواطنًا ومقيمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير). وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

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أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية مكافحة الفساد نزاهة هيئة نزاهة

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