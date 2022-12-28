بيان عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الفلبين أنها ستكون مغلقة يومي الجمعة الموافق 2022/12/30م، ويوم الاثنين الموافق 2023/01/02م.

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في «تويتر»، أنها تود التنويه على أن يوم الجمعة الموافق 2022/12/30م ويوم الاثنين الموافق 2023/01/02م ستكون السفارة مغلقة.

السفارة ستغلق أبوابها بسبب وجود إجازة رسمية

وأضافت خلال البيان، أنها ستغلق أبوابها بسبب وجود إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة، على أن يستأنف العمل – بمشيئة الله تعالى – يوم الثلاثاء الموافق 2023/01/03م، وأنه في حالات الطوارئ يرجى التواصل عبر هذه الأرقام المخصصة بالسفارة للمواطنين.

وجاء نص بيان السفارة على «تويتر»: « تود السفارة التنويه على أن يوم الجمعة الموافق 2022/12/30م ويوم الاثنين الموافق 2023/01/02م ستكون السفارة مغلقة لوجود إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة، على أن يستأنف العمل بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 2023/01/03م، وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل عبر هذه الأرقام».