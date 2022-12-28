تنبيه مهم من الزكاة والضريبة حول ضريبة القيمة المضافة على خدمات الرعاية الصحية

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، تنبيهًا مهمًا حول ضريبة القيمة المضافة على خدمات الرعاية الصحية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، خلال ردها على استفسار لأحد المواطنين.

وقالت الهيئة: “حسب الأمر الملكي تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن خدمات الرعاية الصحية للمواطنين (فقط) بعد التحقق من الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة”.

الإقرارات الضريبية

ومؤخرًا، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال إلى المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

الهيئة تدعو المكلفين من قطاع الأعمال بالتواصل معها

كما دعت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر، أو من خلال البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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