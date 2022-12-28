سر «الجين» الذي يمنع السِّمنة عند البشر

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كشف باحثون عن “الجين” المسؤول عن منع السِّمنة عند البشر، والذي يحجم الرغبة في تناول الوجبات السريعة باستمرار.

يسمى هذا الجين «CRTC1»، وعندما تم حذفه في فئران التجارب، فإنها تصاب بالسمنة، مما يشير إلى أنه يعمل على قمع السمنة.

آلية عمل الجين

ونشر الباحثون في جامعة «أوساكا متروبوليتان» اليابانية، دراسة بالعدد الأخير من دورية «اتحاد الجمعيات الأمريكية لعلم الأحياء التجريبي»، ركزوا خلالها على الخلايا العصبية التي تعبر عن مستقبل الميلانوكورتين 4 (MC4R).

أنشأ الباحثون سلالة من الفئران تعبر عن الجين «CRTC1» بشكل طبيعي، باستثناء الخلايا العصبية التي تعبر عن المستقبل «MC4R»؛ حيث يتم حظرها لفحص تأثير فقدان الجين في تلك الخلايا العصبية على السمنة.

وعند إطعامها نظاماً غذائياً قياسياً، لم تُظهر الفئران التي لا تحتوي على الجين في الخلايا العصبية، والتي تعبر عن المستقبل «MC4R» أي تغييرات في وزن الجسم، مقارنة بالفئران في المجموعة الضابطة.

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