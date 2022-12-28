بسبب كورونا.. أمريكا تدرس فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تنظر في فرض قيود على دخول المسافرين القادمين من الصين.

قلق أمريكي إزاء تزايد الإصابات في الصين

ونقلت «بلومبرج» عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية قلقة إزاء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، لافتة إلى أن واشنطن تدرس فرض تدابير وقائية تتعلق بفيروس كورونا على المسافرين القادمين من الصين.

كما نقلت «رويترز» عن مسؤولين أمريكيين، وجود مخاوف بشأن الزيادات الراهنة في إصابات كورونا بالصين ونقص شفافية البيانات.

الصين تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج

وبعد تزايد حالات الإصابة بالفيروس في مناطق مختلفة من الصين وتشديد الإجراءات الصارمة وقيود أدت إلى احتجاج الآلاف، بدأت السلطات الصحية الصينية في التساهل تجاه الجائحة وقررت إلغاء الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد ابتداءً من 8 يناير، مؤكدة بأنه ابتداءً من الشهر المقبل تكتفي السلطات الصحية بإظهار نتيجة فحص بي سي آر سلبي أُجري قبل أقل من 48 ساعة من وصولهم، بالإضافة إلى السماح تدريجيًا بسفر الصينيين إلى الخارج، من دون تقديم جدول زمني.

سن القوانين للإبقاء على الناس أصحاء

فيما دعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم لسن القوانين للإبقاء على الناس أصحاء، وذلك باستئناف حملات التلقيح الروتيني، مشيرًا إلى أن 25 مليون طفل لم يحصلوا على اللقاحات المنقذة للحياة، مطالبة دول العالم بـ:

1 – تعزيز الصحة العامة.

2 – السيطرة على الأمراض .

3 – استخدام أول لقاح للملاريا.

4 – التركيز العام القادم على الحماية.

5 – فرض الضرائب على منتجات التبغ.

6 – تقديم الرعاية الصحية للاجئين والأمهات والرضع.

7 – حظر ومحاصرة المنتجات الغذائية التي تحتوي على السكر.

«الصحة العالمية»: جائحة كورونا لم تنته بعد

وأكدت أن جائحة كورونا لم تنته بعد، رغم انخفاض الإصابات بنسبة 90% مقارنة بذروة التفشي، ورغم انخفاض أعداد حالات الإصابات والوفيات خلال العام الجاري، إلا أن الناس لازالوا يموتون بسبب المرض، مشيرة إلى أن هناك ثغرات حتى الآن في فهم هذا الفيروس، داعيًا الصين لتقاسم البيانات المتاحة لديها.

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