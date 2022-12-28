مدني الرياض يُخمد حريقًا في سكن للعاملين بحي المشاعل (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن إخماد حريق في سكن للعاملين بحي المشاعل.

وقال في حسابه على “تويتر”: باشر مدني الرياض حريقًا في سكن للعاملين بأحد المشاريع في حي المشاعل، وتم إخلاء الموقع وإخماد الحريق، وتنفيذ الجوانب الوقائية، ولا إصابات.

والثلاثاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تعاملت مع حريق في موقع لتخزين الأخشاب بحي المناخ بالرياض.

لا إصابات في الحادث

ونشر “الدفاع المدني”، عددًا من الصور عبر صفحته في “تويتر”، تظهر قيام سيارات الإطفاء بتوجيه خراطيم المياه نحو النيران، وسط ارتفاع سحب الدخان الأسود، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابات جراء الحريق.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، تمكنت فرق الدفاع المدني من إطفاء حريق ضخم في مستودع بحي السل بالرياض، دون حدوث إصابات.

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