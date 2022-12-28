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4 أسباب محتملة لاحمرار الوجه عند الشعور بالخجل
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4 أسباب محتملة لاحمرار الوجه عند الشعور بالخجل

4 أسباب محتملة لاحمرار الوجه عند الشعور بالخجل

4 أسباب محتملة لاحمرار الوجه عند الشعور بالخجل
٠٨:٠٠:٠٠ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مختصون عن الأسباب المحتملة لاحمرار الوجه عند التعرض لموقف محرج، بحسب موقع «ليفينغ سترونغ».

وقالت تريسي دينيس تيواري، أستاذة علم النفس ومؤلفة «لماذا القلق أمر جيد؟» إن احمرار الخدود رد فعل تلقائي شائع بين الذين يعانون من القلق، بإطلاق هرمون الأدرينالين، فتتسع الأوعية الدموية لزيادة تدفق الدم ودورة الأكسجين.

من جهته، أكد الدكتور بيتر دروموند أن احمرار الوجه يعد إشارة تعبر عن الرغبة في البقاء بحسن نية مع الناس، والاهتمام بآرائهم، معتبرًا أن هؤلاء الأشخاص لديهم حس اجتماعي عال.

4 أسباب محتملة تفسر هذا الأمر 

بدورها، وضعت ميليكا نيكوليتش، أستاذة العلوم السلوكية في جامعة أمستردام عدة تفسيرات لهذا الأمر من بينها ما يلي:

١- عندما تكون حالتنا الاجتماعية على المحك، فإننا نستحي للاعتذار.

٢- القلقون اجتماعيًا تحمرّ وجوههم بسهولة لأنهم أكثر قلقًا على مظهرهم في عيون الآخرين.

٣- الوعي بالذات عند مقابلة أشخاص لأول مرة، أو عند تقديم طلب.

٤- ارتفاع إفراز هرمون الإستروجين.

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