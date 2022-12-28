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خدمة اليوم.. 5 خطوات لإصدار رخصة تسوير أراضي فضاء

خدمة اليوم.. 5 خطوات لإصدار رخصة تسوير أراضي فضاء

خدمة اليوم.. 5 خطوات لإصدار رخصة تسوير أراضي فضاء
٠٧:٥١:٤٧ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إصدار رخصة تسوير أراضي فضاء، حيث أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هذه الخدمة تتيح تقديم طلب رخصة تسوير عن طريق بعض الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – اختيار نوع الرخصة «رخصة إنشائية – رخصة تسوير».

2 – تحديد المالك ومقدم الطلب.

3 – اختيار القرار المساحي المراد استخراج رخصة بناء أو تسوير عليه.

4 – تعبئة البيانات المطلوبة ليتم إرسالها للمكتب الهندسي.

5 – بعد سداد الرسوم يتم إصدار الرخصة ويمكن طباعتها.

* المتطلبات:

1 – صك إلكتروني محدث من وزارة العدل أو عقد إسكان أو عقد استثماري.

2 – وجود قرار مساحي «بغرض البناء».

3 – التعاقد مع مكتب هندسي مصمم.

4 – التعاقد مع مكتب هندسي مشرف ومقاول بناء.

5 ـ التأمين ضد العيوب الخفية للمبنى بعد إصدار الرخصة.

6 – سداد رسوم الخدمة.

* خدمة العملاء:

وأشارت «خدمة العملاء» إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم «940»، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إصدار رخصة تسوير أراضي فضاء خدمة اليوم وزارة الشؤون البلدية

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