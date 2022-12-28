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خبيرة عالمية: 9 عادات يومية تسبب تساقط الشعر
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خبيرة عالمية: 9 عادات يومية تسبب تساقط الشعر

خبيرة عالمية: 9 عادات يومية تسبب تساقط الشعر

خبيرة عالمية: 9 عادات يومية تسبب تساقط الشعر
٠٨:١٦:٢٢ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت الخبيرة الطبية نوشين تشودري، مؤسسة Nosheen Hair Oil، إن هناك 9 عادات يومية تؤدي إلى مزيد من تساقط الشعر دون أن ندري.

وقالت إننا نفقد بشكل طبيعي ما بين 50 و100 شعرة في اليوم دون أن ندرك ذلك، وغالبًا ما يحدث هذا بسبب غسل الشعر أو تمشيطه، وهو أمر لا يشكل مصدر قلق.

ونصحت بغسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع فقط، مشيرة إلى أنه كلما كان شعرك كثيفًا وقل الزيت، احتجت إلى الشامبو، ويمكن لبعض الأشخاص ذوي الشعر الجاف أو المجعد أن يغسلوا مرات أقل بكثير دون أي مشكلة، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وشددت على أنه عندما لا نغسل شعرنا بالقدر الكافي، فإننا نسمح للزيوت والأوساخ بالتراكم على فروة الرأس وتسد المسام، ما يمهد الطريق لتساقط الشعر الفعلي.

9 عادات يومية تسبب تساقط الشعر

وقالت إن هناك 9 عادات تسبب المزيد من تساقط الشعر وهي:

1- الإفراط في تفتيح لون الشعر.

2- الاستحمام بالماء الساخن.

3- تسريحات الشعر المشدودة بقوة.

4- الإفراط في استخدام أدوات تصفيف الشعر.

5- التعرض المفرط للشمس.

6- عدم غسل الشعر كثيرًا.

7- حك الرأس المسبب لالتهابات فطرية أو تهيج.

8- سوء التعامل مع الشعر المبلل.

9- نقص العناصر الغذائية الأساسية.

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