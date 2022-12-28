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«الإبل السائبة» تهدد حياة المواطنين على طريق «المدينة – العلا»

«الإبل السائبة» تهدد حياة المواطنين على طريق «المدينة – العلا»

«الإبل السائبة» تهدد حياة المواطنين على طريق «المدينة – العلا»
٠٧:٤٥:٥٩ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

عبّر العديد من المواطنين عن مخاوفهم من استمرار فقدان المزيد من الأرواح بسبب الإبل السائبة على طريق المدينة – العلا.

ويعد هذا الطريق من أكثر الطرق التي يسلكها المواطنون؛ لأنه يختصر المسافة إلى مدينة العلا 100 كلم، إلا أن الطريق ما زال مسارًا واحدًا.

وقال محمد الصالحي، إن الطريق يمر بالعديد من القرى والهجر مثل قرية المليليح وشجوى والبوير وكذلك محافظة العيص، لكنه بات مصدر قلق بعد ارتفاع نسبة الحوادث وكثرة الجمال السائبة، وفقًا لعكاظ.

وأضاف أن الطريق أصبح أحد أهم المواقع السياحية التراثية في المملكة ما يحتم العمل على ازدواجية الطريق الموصل إليه.

مقترحات للقضاء على أزمة «الإبل السائبة»

ومن بين المقترحات التي وضعها عدد من المتخصصين والمحامين لتفادي هذه المشكلة والتغلب عليها، وفقًا لصحيفة “اليوم”.

1- ترقيم الإبل ووضع سوار إلكتروني عليها بحيث يسهل تحديد موقعها في حال فرار البعض منها.

2- فرض عقوبات رادعة على من يقتنون الإبل ويتركونها سائبة.

3- تفعيل الأنظمة والقوانين الموجودة وعدم التهاون مطلقًا في تطبيقها

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أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الإبل السائبة السعودية العلا المملكة طريق العلا

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