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توقعات الأرصاد.. ضباب كثيف ورياح نشطة تحجب الرؤية على 4 مناطق
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توقعات الأرصاد.. ضباب كثيف ورياح نشطة تحجب الرؤية على 4 مناطق

توقعات الأرصاد.. ضباب كثيف ورياح نشطة تحجب الرؤية على 4 مناطق

توقعات الأرصاد.. ضباب كثيف ورياح نشطة تحجب الرؤية على 4 مناطق
٠٣:٠٠:٣٥ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية، على 4 مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وضباب كثيف يتسبب في تدني الرؤية الأفقية، خاصة في الصباح الباكر.

الحالة الجوية تشمل أربع مناطق على النحو التالي “الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، مكة المكرمة”.

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وتفصيلاً توقع المركز الوطني للأرصاد، ضباب كثيف يحجب الرؤية الأفقية على الجوف والحدود الشمالية والقصيم، حتى الساعة العاشرة صباحا.

بينما تشهد منطقة مكة المكرمة، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤثر على الرؤية الأفقية، وتستمر الحالة بمشيئة الله، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الطقس توقعات الأرصاد رياح نشطة ضباب

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