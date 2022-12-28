أبرزها الذكاء الاصطناعي.. 5 قطاعات تستحوذ على الاستثمارات الضخمة في 2022

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سجلت إحصائية لموقع متخصص، أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات خلال عام 2022، وأفادت أن القطاعات التي تضمنتها كانت الأكثر جذبًا للاستثمارات، من حيث عدد الصفقات التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية حتى 2022، في جميع أنحاء العالم.

وحسب موقع “Statista” فإن قطاع الذكاء الاصطناعي البيانات جاء في صدارة القطاعات الجاذبة للاستثمار في 2022، تلاه قطاع علوم الحياة، والرعاية الصحية، ثم التكنولوجيا المالية، وجاء ترتيب القطاعات كالآتي:

1- الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة

بلغت قيمة السوق العالمية للذكاء الصناعي 59.7 مليار دولار في عام 2021، وفقا لشركة “Zion Market Research” ومن المتوقع أن تصل إلى 422.4 مليار دولار بحلول عام 2028.

ونمت قيمة قطاع خدمات البيانات الضخمة والتحليلات العالمية من 107.9 مليار دولار في عام 2021 إلى 121.7 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل القيمة إلى 196.95 مليار دولار بحلول عام 2026، وفقا لـ”Business Research Company”.

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2- علوم الحياة

بلغ حجم رأس المال الذي جمعته شركات علوم الحياة على مستوى العالم بلغ 803 مليارات دولار في 2021، وهو أعلى بنسبة 43% مما كان عليه في عام 2020، حسب بحث أجرته شركة Savills

وستظل أمريكا مهيمنة على حجم التمويل إذ تمثل 67% من إجمالي رأس المال الذي جمعته الشركات في عام 2021، حسب “العين الإخبارية”.

3- التكنولوجيا المالية

انخفضت الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، من 111.2 مليار دولار تمثلت في 3,372 صفقة في النصف الثاني من عام 2021، إلى 107.8 مليار دولار تمثلت في 2,980 صفقة في النصف الأول من عام 2022.

4- الروبوت والتصنيع المتقدم

نما التمويل من الفئة (A) في قطاع التصنيع المتقدم بنسبة 70% على مدار 5 أعوام، وفقًا لتقرير صادر عن (Startup Genome)، كما نشط الاستثمار بشكل واسع في تكنولوجيا التصنيع المتقدم، ولا سيما شركات أنظمة الجراحة الطبية.

5- سلسلة الكتل أو “البلوك تشين”

شهد تمويل المراحل المبكرة في قطاع البلوك تشين نموًا بنسبة 91%، خلال السنوات الخمس الماضية، كما نما بنسبة 12% منذ العام الماضي، وفقا لشركة “Startup Genome”.

ويستمر استخدام البلوك تشين بشكل أساسي في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، حيث يعمل على تطوير النماذج التقليدية، وسلاسل التوريد.