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لماذا تتعطل ميزة «سبيس» من تويتر وطرق تفعيلها
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لماذا تتعطل ميزة «سبيس» من تويتر وطرق تفعيلها

لماذا تتعطل ميزة «سبيس» من تويتر وطرق تفعيلها

لماذا تتعطل ميزة «سبيس» من تويتر وطرق تفعيلها
٠٢:٤٥:٣٩ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اشتكى بعض مستخدمي منصة التغريدات الأشهر عبر مواقع السوشيال ميديا “تويتر” من تعطل ميزة “سبيس” التي أطلقتها تويتر مؤخرا، في ظل منافسة مع تطبيق “كلوب هاوس”.

وميزة “تويتر سبيس” تمكن المستخدمين من فتح مساحة للدردشة الصوتية، وانضمام عدد من المستخدمين؛ وحدد موقع “بيزنس إنسايدر” أبرز الأسباب التي تعيق تشغيل “تويتر سبيس” على الهواتف الذكية.

وقال الموقع الشهير المتخصص في التكنولوجيا، إن هناك 3 عوامل رئيسة تتحكم في خاصية “تويتر سبيس” وهي:

1- الميزة غير متاحة على الكمبيوتر والأجهزة اللوحية

يتيح “تويتر” ميزة  “سبيس” للمستخدمين عبر الهواتف الذكية فقط، دون أجهزة الكمبيوتر، أو اللاب توب، والاجهزة اللوحية، هذا يعني أن المستخدم لن يكون قادر على استخدام الخدمة عبر حاسوبك الخاص أو اللاب توب.

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2- تحديث تطبيق تويتر

قد تتوافر كافة عوامل استخدام خدمة “تويتر سبيس” بنجاح، ويكون العطل بسبب مشكلات في نسخة تطبيق تويتر التي تمتلكها على الهاتف، لذا قد يحتاج المستخدم لحذف التطبيق وإعادة تحميله على الهاتف، وإجراء ما يلزم من تحديثات، حسب “sawtbeirut”.

3- الخدمة تعتمد على المتابعين

لا تتاح خاصية “تويتر سبيس” لكافة المستخدمين لتطبيق تويتر، فهي تعتمد في تفعيلها على عدد المتابعين على حسابك، والحسابات التي تضم عدد قليل من المتابعين ستجد صعوبة في الاستفادة من الخدمة.

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