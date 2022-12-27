استمرار القتال في أوكرانيا.. وروسيا تسيطر على 2% من خاركيف

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قال أوليج سينيجوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في خاركيف، إن هناك في الوقت الحالي 29 مستوطنة تحت سيطرة روسيا، موضحاً أن تلك النسبة تشكل فعليا 2% من أراضي المنطقة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن القوات الأوكرانية ما زالت على اتصال بكل من هذه المستوطنات في خاركيف، وتابع أن الإجراءات ما زالت جارية لتحقيق الاستقرار في الأراضي المحررة بالمنطقة، حسب “العربية”.

تعبئة 20 ألفا في خاركيف

وأمرىت وزارة الدفاع الأوكرانية، منذ أيام، بتعبئة 20 ألف شخص في خاركيف و 15 ألفا في منطقة خيرسون الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح سفير جمهورية لوغانسك الشعبية السابق في موسكو، روديون ميروشنيك، أن: “وزارة الدفاع الأوكرانية تنفذ خطة تهدف من خلالها لتعبئة المواطنين بالقوة في منطقتي خيرسون وخاركيف”.

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تدمير منظومة مدفعية أمريكية الصنع

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت القضاء على نحو 60 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ثلاث مركبات قتال خلال هجوم على محور دونيتسك.

وأوضحت أن المدفعية الروسية قصفت موقع قيادة اللواء الأوكراني بالقرب من كراماتورسك، ودمرت منظومة مدفعية أمريكية الصنع في مقاطعة زابوروجيا.

وأضافت أن الدفاع الجوي الروسي، أسقط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية وثلاثة صواريخ «هارم» خلال 24 ساعة.