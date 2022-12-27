شؤون الحرمين تستقبل 100 من المسلمين الجدد لأداء العمرة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي والشركات المجتمعية، (100) شخص من المسلمين الجدد القادمين من شتى أنحاء العالم لزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمرافق التابعة للرئاسة.

ويأتي ذلك بناءً على الشراكة المجتمعية بين الرئاسة العامة، ومؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع، والتي تقوم بتنفيذ برنامج (عمرة العالم) للمسلمين الجدد لعام (2022)، من (30) دولة حول العالم بهدف تكوين سفراء للمملكة العربية السعودية للتعريف بالصورة المشرفة والجهود الضخمة التي تبذلها الحكومة الرشيدة في كافة المجالات مما يسهم في تحقيق عدد من مستهدفات رؤية المملكة (2030).

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وشمل البرنامج تعريفهم بمبادئ الإسلام الحنيف، وتعليمهم مناسك العمرة، من خلال إقامة درس في الأمور الفقهية أقامته وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية وألقاه الشيخ محمد عبدالرحمن، كما وفرت وكالة شؤون التوعية الميدانية عدد من المطوفين لمرافقتهم داخل المسجد الحرام، ثم قام المسلمين الجدد بزيارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

الجدير بالذكر أن المسلمين الجدد تم استقبالهم في المدينة المنورة، ثم قاموا بزيارة مكتبة المسجد النبوي، وتم شرح مناسك العمرة لهم والرد على أسئلتهم الفقهية, وزيارة أحد أئمة الحرم النبوي الشريف لهم.

وتأتي هذه الجهود وفق تطلعات القيادة الرشيدة –رعاها الله– في خدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي لأهمية ترسيخ مبادى التسامح ووسطية الدين الإسلامي وفق توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

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