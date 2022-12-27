برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن توفر وظائف شاغرة في الرياض

محلل أول أصحاب علاقات المصلحة

المؤهلات و الخبرات:

تقديم صورة إيجابية عن البرنامج لدى أصحاب العلاقة من الجهات التي يتم التواصل معها

بناء نقطة تواصل ممتازة بين البرنامج وأصحاب العلاقة ودعمهم بالمتطلبات اللازمة والإجابة على استفساراتهم بعد الاستفسار من المختصين

تقديم الدعم اللوجستي فيما يتعلق بالاجتماعات والمشاريع ذات العلاقة بالأمانة العامة للجنة البرنامج

توثيق جميع المعلومات اللازمة من معلومات ومستندات ووثائق وبيانات تم تزويد الموظف بها بشكل دوري

عن برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

هو أحد برامج رؤية المملكة 2030، أطلقه الملك سلمان بن عبد العزيز، في مايو 2019، يستهدف إتاحة فرصة الحج والعمرة والزيارة لأكبر عدد ممكن من المسلمين ويشارك في تنفيذه أكثر من 32 جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص؛ كما يسعى لإحداث نقلة نوعية في تجربة الحج والعمرة.