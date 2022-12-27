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أوروبا تبحث عن الخروج من أزمة الغاز في «زيوت القلي»
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أوروبا تبحث عن الخروج من أزمة الغاز في «زيوت القلي»

أوروبا تبحث عن الخروج من أزمة الغاز في «زيوت القلي»

أوروبا تبحث عن الخروج من أزمة الغاز في «زيوت القلي»
٠٢:١٤:١٠ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سعت دول أوروبية، للبحث عن بدائل للوقود والغاز الطبيعي، في ظل أزمة الطاقة التي عمت عدة دول في القارة العجوز، في حين عملت جهات على تحويل زيوت القلي والنفايات الزراعية والدهون الحيوانية وبقايا الخشب إلى غاز حيوي.

تغطي 45% من احتياجات الطاقة

وقالت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية أن التوقعات في فرنسا أن تغطي البدائل نحو 45% من من احتياجات الطاقة في غضون عام 2050 مقابل %15 في الوقت الراهن، حسب “القبس”.

وتعكف شركات أخرى متخصصة في جمع ومعالجة النفايات في أوروبا مثل «فيوليا» على الاستثمار في الوقود الحيوي، خاصة أنها تسيطر على جزء من عملية الجمع أي الموارد.

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استحواذ شركات الطاقة على سوق النفايات العضوية

وتعتقد الشركات الأوروبية العملاقة أن النفايات العضوية وسيلة فعَّالة لتسريع الانتقال الطاقوي، وتشارك شركة أنجي بحصة تصل إلى %10 من السوق، وأما توتال إينرجي فاستحوذت مطلع 2021 على نشاط الغاز الحيوي لفونروش.

بينما استحوذت “شل” وفي نوفمبر الماضي، على نيتشور إينرجي مقابل ملياري دولار، وقبل ذلك في أكتوبر وضعت “بريتيش بيتروليوم” يدها على المجموعة الأمريكية أركيا إينرجي مقابل 4 مليارات دولار.

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أخبار أوروبا أزمة الغاز في أوروبا الطاقة البديلة النفايات العضوية شركات الطاقة الأوروبية

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