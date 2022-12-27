الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شؤون الحرمين تستقبل 100 من المسلمين الجدد لأداء العمرة (صور)
برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن توفر وظائف شاغرة في الرياض
أوروبا تبحث عن الخروج من أزمة الغاز في «زيوت القلي»
«لا إله إلا الله».. أول كلمة نطق بها مفقود صحراء «أدرار» بالجزائر بعد العثور عليه حياً (فيديو)
لم يستطع الوقوف على قدميه وسط الثلوج.. فماذا فعل؟ (فيديو ظريف)
تعرف على أفضل طريقة لتحسين أداء جهاز الآيفون (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«لا إله إلا الله».. أول كلمة نطق بها مفقود صحراء «أدرار» بالجزائر بعد العثور عليه حياً (فيديو)

«لا إله إلا الله».. أول كلمة نطق بها مفقود صحراء «أدرار» بالجزائر بعد العثور عليه حياً (فيديو)

«لا إله إلا الله».. أول كلمة نطق بها مفقود صحراء «أدرار» بالجزائر بعد العثور عليه حياً (فيديو)
٠٢:١٢:١٢ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

عثر فريق إنقاذ في صحراء أدرار الجزائر على شاب كاد يموت عطشا في الصحراء القاحلة.

وفور العثور على الشاب، والذي بدا عليه الإعياء الشديد، ظل ينطق بكلمة التوحيد، “لا إله إلا الله”، وخر ساجداً على الأرض.

وبدأ فريق الإنقاذ في إنعاش الشاب برش الماء الرطب على رأسه وجسده، ووجهه.

وفي وقت سابق، عثر مواطنون جزائريون، على شابين تاها في صحراء برج باجي مختار (تمنراست) أقصى جنوب الجزائر.

يذكر أن الشابين، ينحدران من منطقة شلالة العذاورة (المدية )، وقد توفي أحدهما بسبب الجفاف وشدة الجوع والعطش، بينما نقل الثاني في حالة حرجة إلى مستشفى تامنراست لتلقي العلاج.

اقرأ أيضا:

«إنجاد»: تلقينا 13 بلاغًا عن مفقودين في أسبوع (صور)

أهم 10.. تحذيرات من جميع الجهات لتقلبات الطقس غدًا ومفقود جديد في الرياض

الكلمات الدلالية:
الجزائر صحراء أدرار كلمة التوحيد مفقود صحراء الجزائر

مواد ذات صلة

المزيد
تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بالسكين بجدة

تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بالسكين بجدة

١١:٥٩ ص، الأثنين، ٢٥ يناير ٢٠١٦
المدينة.. العثور على راعي غنم «سوداني» فُقد في منطقة جبلية

المدينة.. العثور على راعي غنم «سوداني» فُقد في منطقة جبلية

٠٦:١٣ م، الجمعة، ٣١ مارس ٢٠١٧
مجلس الوزراء يقر تعديل ضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج

مجلس الوزراء يقر تعديل ضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج

٠٢:٥٤ م، الأثنين، ٠١ فبراير ٢٠١٦
ولي ولي العهد يُعزِّي والد المبتعثة “ناهد المانع”

ولي ولي العهد يُعزِّي والد المبتعثة “ناهد المانع”

١٠:٤٧ ص، الأثنين، ٢٣ يونيو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *