«لا إله إلا الله».. أول كلمة نطق بها مفقود صحراء «أدرار» بالجزائر بعد العثور عليه حياً (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

عثر فريق إنقاذ في صحراء أدرار الجزائر على شاب كاد يموت عطشا في الصحراء القاحلة.

وفور العثور على الشاب، والذي بدا عليه الإعياء الشديد، ظل ينطق بكلمة التوحيد، “لا إله إلا الله”، وخر ساجداً على الأرض.

وبدأ فريق الإنقاذ في إنعاش الشاب برش الماء الرطب على رأسه وجسده، ووجهه.

وفي وقت سابق، عثر مواطنون جزائريون، على شابين تاها في صحراء برج باجي مختار (تمنراست) أقصى جنوب الجزائر.

يذكر أن الشابين، ينحدران من منطقة شلالة العذاورة (المدية )، وقد توفي أحدهما بسبب الجفاف وشدة الجوع والعطش، بينما نقل الثاني في حالة حرجة إلى مستشفى تامنراست لتلقي العلاج.

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