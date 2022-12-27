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لترسيخ سنة النبي ﷺ .. انطلاق فعاليات حملة «عليكم بسنّتي» بالمدينة المنورة

لترسيخ سنة النبي ﷺ .. انطلاق فعاليات حملة «عليكم بسنّتي» بالمدينة المنورة

لترسيخ سنة النبي ﷺ .. انطلاق فعاليات حملة «عليكم بسنّتي» بالمدينة المنورة
٠١:٥٣:٥٦ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

انطلقت في محافظات الحناكية وبدر والمهد، فعاليات حملة “عليكم بسنتي” التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة.

وتُعنى الحملة بإبراز وبيان أهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخها في النفوس، وإيضاح سبل التمسك والاعتصام بها.

وفي وقت سابق، أطلق محافظ الوجه العميد شجاع الشريف ، الحملة التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت عنوان “عليكم بسنتي”، وذلك بمقر المحافظة بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة تبوك خليل بن إبراهيم ضامري .

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وتهدف الحملة إلى بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخها في النفوس، وإيضاح سبل التمسك والاعتصام بها وأثرها في المجتمع ، حيث تستهدف المجتمع عبر برامج متنوعة من الكلمات واللقاءات والجولات التوعوية الميدانية وورش العمل بجانب النشر الإعلامي والإلكتروني ووسائل التوعية الذكيّة.

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الكلمات الدلالية:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحناكية حملة عليكم بسنتي عليكم بسنتي

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