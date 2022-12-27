تعرف على أفضل طريقة لتحسين أداء جهاز الآيفون (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني سالم الحربي طريقة تحسين أداء جهاز الآيفون بكل سهولة، ودون الذهاب إلى محلات الصيانة.
وقال الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إنه يمكن تسريع أداء الجهاز بشكل سريع من خلال الخطوات التالية:
اقرأ أيضا:
أسرع طريقة لتسجيل المكالمات على هواتف الآيفون
– الطلوع من كافة التطبيقات
– الضغط على زر رفع الصوت بشكل سريع
– ثم الضغط على زر خفض الصوت
– ثم الضغط على زر إيقاف الجهاز
– استمرار الضغط لحين إطفاء الجهاز وعودته للعمل مجدداً
– بعد عمل الجهاز نرفع إصبعنا من على زر الإغلاق
– وبعد عودة الجهاز للعمل يتم عمل إطفاء للجهاز بشكل كامل بالطريقة المعروفة الاعتيادية، وتركه لدقيقتين إلى ثلاث دقائق ثم نستخدمه بعد ذلك بصورة طبيعية.
وتابع سالم الحربي : “بعد إجراء هذه الخطوات سنلاحظ أن أداء الجهاز تحسن بشكل سريع، ويتم عمل هذه الطريقة كل 8 أيام تقريبا”.
اقرأ أيضا:
ميزة مرتقبة في واتساب.. طريقة فتح تطبيقات أخرى أثناء مكالمات الفيديو بالآيفون
🟢افضل طريقة لتحسين اداء جهازك #ايفون #الرياض_الان#برد_الأزيرق pic.twitter.com/7Vi3uEwDPH
— سالم الحربي (@arnod) December 27, 2022