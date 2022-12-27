تعرف على أفضل طريقة لتحسين أداء جهاز الآيفون (فيديو)

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أوضح الخبير التقني سالم الحربي طريقة تحسين أداء جهاز الآيفون بكل سهولة، ودون الذهاب إلى محلات الصيانة.

وقال الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إنه يمكن تسريع أداء الجهاز بشكل سريع من خلال الخطوات التالية:

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– الطلوع من كافة التطبيقات

– الضغط على زر رفع الصوت بشكل سريع

– ثم الضغط على زر خفض الصوت

– ثم الضغط على زر إيقاف الجهاز

– استمرار الضغط لحين إطفاء الجهاز وعودته للعمل مجدداً

– بعد عمل الجهاز نرفع إصبعنا من على زر الإغلاق

– وبعد عودة الجهاز للعمل يتم عمل إطفاء للجهاز بشكل كامل بالطريقة المعروفة الاعتيادية، وتركه لدقيقتين إلى ثلاث دقائق ثم نستخدمه بعد ذلك بصورة طبيعية.

وتابع سالم الحربي : “بعد إجراء هذه الخطوات سنلاحظ أن أداء الجهاز تحسن بشكل سريع، ويتم عمل هذه الطريقة كل 8 أيام تقريبا”.

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